Düğünde damada yapılan cenaze şakası sosyal medyayı salladı!

Damadın ağabeyi ve şakanın organizesini yapan Emre Boz ise, “Bu kardeşimiz bizim düğünlerimize bulaşık deterjanı, bulaşık önlüğü gibi hediyeler takdim ediyordu. Biz de intikam almak için ona böyle bir cenaze töreni havasında, acı kaybımız diyerek bir organizasyon düzenledik. Hazırlık sürecimiz ortalama 1 hafta sürdü. Çok eğlenceli oldu” diye konuştu.