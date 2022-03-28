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Düğünde damada takılan şaşkına çevirdi! Gelen zamlardan sonra...

Düğünde damada takılan şaşkına çevirdi! Gelen zamlardan sonra...

SİİRT'te bir düğünden renkli görüntüler ortaya çıktı. Katılımcılardan iki kişi, damada altın ya da para yerine 1 litre sıvı yağ ve çay taktı.

Düğünde damada takılan şaşkına çevirdi! Gelen zamlardan sonra...

Altın fiyatlarının hızla artışı ve gıdalara gelen zamlar, gelin ve damat yakınlarını da harekete geçirdi. 

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Düğünde damada takılan şaşkına çevirdi! Gelen zamlardan sonra...

Siirt'te B-bir düğün merasiminde iki katılımcı, gündemin ekonomik gelişmelerine esprili yaklaşarak, damada altın veya para yerine 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı. 

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Düğünde damada takılan şaşkına çevirdi! Gelen zamlardan sonra...

Gelin ve damat, takılan ayçiçek yağı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

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