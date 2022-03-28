Düğünde damada takılan şaşkına çevirdi! Gelen zamlardan sonra...
SİİRT'te bir düğünden renkli görüntüler ortaya çıktı. Katılımcılardan iki kişi, damada altın ya da para yerine 1 litre sıvı yağ ve çay taktı.
Altın fiyatlarının hızla artışı ve gıdalara gelen zamlar, gelin ve damat yakınlarını da harekete geçirdi.
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Siirt'te B-bir düğün merasiminde iki katılımcı, gündemin ekonomik gelişmelerine esprili yaklaşarak, damada altın veya para yerine 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı.
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Gelin ve damat, takılan ayçiçek yağı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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