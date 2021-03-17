Düğünde büyük rezalet! Yumruklar havada uçuştu kanlar içinde kaldılar

Sokaklara taşan kavgadan saniyeler önce Diamond, "Eğer Mellie buraya gelirse ya da sadece bakarsa bile onu öldüreceğim. Yemin ederim bunu yapacağım" dedi. Ardından Mellie, sigara içmek için dışarı çıktı ve olanlar oldu. Gelinin kuzeni ve nedime Diamond, Mellie dışarı çıkar çıkmaz ona bağırmaya ve neden Alyssa'ya karşı tehditler savurduğu hakkında sorular sormaya başladı. Ardından Diamond, Mellie'yi yere itti.