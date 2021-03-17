Düğünde büyük rezalet! Yumruklar havada uçuştu kanlar içinde kaldılar
ABD'de 18 yaşındaki gençlerin düğünü gerçek bir rezaletle sonuçlandı. Gelinin kuzeni ile damadın teyzesi birbirlerine girdi. İkisi de kanlar içinde kaldı ve kavgayı polis ayırdı. Ancak birbirlerine tehditler savurmaktan vazgeçmediler.
Televizyon kanalı TLC'nin reality şovu "Çingene Gelinler"de ekranlara yansıyan görüntüler, Hollywood filmlerini aratmadı. İddiaya göre gelin Alyssa, kayınvalidesi ile ilgili asılsız söylentiler yayıyordu. Damat Heath'in bunu öğrenen teyzesi Mellie, gelini dövmekle ilgili tehditler savurmaya başlayınca, devreye Alyssa'nın kuzeni ve nedime Diamond girdi. Düğün seremonisinin bitmesinden yalnızda dakikalar sonra, damadın teyzesi ile gelinin kuzeni birbirlerine girdi.
Sokaklara taşan kavgadan saniyeler önce Diamond, "Eğer Mellie buraya gelirse ya da sadece bakarsa bile onu öldüreceğim. Yemin ederim bunu yapacağım" dedi. Ardından Mellie, sigara içmek için dışarı çıktı ve olanlar oldu. Gelinin kuzeni ve nedime Diamond, Mellie dışarı çıkar çıkmaz ona bağırmaya ve neden Alyssa'ya karşı tehditler savurduğu hakkında sorular sormaya başladı. Ardından Diamond, Mellie'yi yere itti.
Ancak kavga bununla sınırlı kalmadı. Bu kez Mellie, Diamond'ı yere düşürdü. Kadınlar birbirlerine tokat ve yumruk atmaya, birbirlerini tırmalamaya başladı. İki kadın da kanlar içinde kaldı. Daily Mail gazetesinin aktardığına göre birinin burnu kırılırken, diğerinin dudağı patladı. Bacaklarında kesikler ve sıyrıklar oluştu. Derken düğün sahipleri ve davetliler de neler olduğunu anlamak için dışarı çıktı.
Düğünün mahvolmasına sinirlenen damat Heath, teyzesine düğünü terk etmesi için bağırdı ve onu kovdu. Büyük günün odak noktasında olmaları gereken gelin ve damadın elinden spot ışıklarını çalan iki kadın, kavgadan ötürü pişman görünmüyordu. Diamond, Mellie'ye bir kez daha meydan okurcasına "Kimin kazandığını herkes biliyor" diyerek gövde gösterisi yaptı. "Umarım onu ittiğimde tüm kemiklerini kırmışımdır" diyerek rezilliği bir adım ileriye taşıdı.