Düğünde birbirlerine girdiler Burcu Kıratlı Sinan Akçıl'a 'maymun' dedi!
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, boşanmanın ardından 20 gün sonra barışmışlardı ki Ferruh Taşdemir'in düğününde yeniden birbirlerine girdiler.
Geçtiğimiz aylarda bir anda tek celsede boşanan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, boşanmanın üzerinden 20 gün geçmişken hem şaşırtmış hem de hayranlarını sevindirmişti. Yeniden evlenecekleri konuşulan Akçıl ve Kıratlı, yeniden kavga ettiler.
İkinci kez evlenmek için hazırlıklar yapan çift, geçtiğimiz gün Ferruh Taşdemir'in düğününe beraber katıldılar. Düğünde ikili arasında gergin anlar yaşandı.
İddialara göre, Sinan Akçıl, basın mensuplarına röportaj vermek isteyince kriz çıktı. Sinan Akçıl'ın röportaj vermesini istemeyen Burcu Kıratlı, "Medya maymunu musun? Ne gerek var?" diyerek tepki gösterdi.
Burcu Kıratlı'nın Sinan Akçıl'a 'maymun' demesiyle daha da gerilen çift, düğün hazırlığıyla meşgul olan otel mutfağına girdiler. İddialara göre, kavga mutfak çalışanlarının önünde tüm şiddetiyle devam ederken Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a vurdu.