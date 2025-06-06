Düğün yolunda kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yoğun bakımda
İzmir'den feci bir kaza haberi geldi. Bornova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.
E.E. idaresindeki 35 ARR 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.Kazada savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın (30) kullandığı 34 KSP 882 plakalı otomobile ve bariyere çarparak durabildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan ve arka koltukta oturan eşi Ecennur Deniz Aslan'ın (29) hayatını kaybettiği belirlendi.
Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı. Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.