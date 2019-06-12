Düğün tarihi belli oldu! Müge Boz ve Caner Erdeniz Barselona'da evleniyor!
Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu nişanlısı Caner Erdeniz, Barselona'da evleneceklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, sosyal medya hesaplarından 13 Haziran'da Barselona'da evleneceklerini duyurdu. Aile arasında takılan yüzük takarak nişanlanan ikiliden Müge Boz, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
''Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız.''
Karaburun tatillerinde Erdeniz’den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Boz, “O anda dünyanın en mutlu kadını oldum" dedi. Boz "Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.
35 yaşındaki oyuncu Müge Boz, nikahın en kısa sürede Barselona Türk Konsolosluğu’nda kıyılacağını açıklamıştı.