Düğün sezonu açıldı, kuyumcular doldu taştı

"Bayramında etkisi var, yurt dışından gelenlerin de hareketliliği oluyor. Altın her zaman geçerli bir yatırım aracı, aynı zamanda düğünlerin vazgeçilmezi. O yüzden de hareketlilik oluyor, şu sıkıntılı dönemlerde buna şükür. Geçen sene pandeminin etkisi vardı. Çok az düğün yapıldı, onun sıkıntısı vardı."