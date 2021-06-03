Düğün sezonu açıldı altına talep patladı! Gram altın 600 lira olacak uyarısı

"Düğün sezonunun açılmasıyla biraz hareketlilik var" diyen Alihanoğlu, "Daha çok çeyrek altın ve gram altına talep var. Bir müddet sonra daha çok talep olacağını düşünüyorum. Çeyrek altın 855 lira, yarım altın bin 710 lira, Ata altın 3 bin 485 lira, gram altın ise 525 lira seviyesinde" dedi.