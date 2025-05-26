Düğün salonunda facia! Dekoratif beton kemer yıkıldı, doktor hayatını kaybetti

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.