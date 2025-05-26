Düğün salonunda facia! Dekoratif beton kemer yıkıldı, doktor hayatını kaybetti
İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunda feci bir olay yaşandı. Dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu doktor Mehmet Fatih Baltacı hayatını kaybetti, eşi yaralandı. İşletme sahibi gözaltına alındı.
Bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkıldı.Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kaldı.
İtfaiye ve AFAD ekiplerince yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak, Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.Buradaki tedavilerinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşi Baltacı'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Mehmet Fatih Baltacı'nın İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yaptığı belirtildi.Jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C. (50) gözaltına alındı.