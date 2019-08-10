Düğün için yola çıkmışlardı! Kızının gelinliğini bırakmak istemedi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan hem Kurban Bayramı tatili hem de kızının düğünü için Sinop’a giden İsmail Güzelaydın (47) idaresindeki 34 NR 6615 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük karayolu 10. kilometresinde şarampolde kum yığınına çarparak taklalar attı.