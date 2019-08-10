Düğün için yola çıkmışlardı! Kızının gelinliğini bırakmak istemedi
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL 'dan yola çıkan Güzelaydın ailesi Kastamonu-Karabük yolunda kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul’dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, Kastamonu’da kaza geçirdi. Yaralanan baba, kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi.
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Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinlik ile birlikte babayı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan hem Kurban Bayramı tatili hem de kızının düğünü için Sinop’a giden İsmail Güzelaydın (47) idaresindeki 34 NR 6615 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük karayolu 10. kilometresinde şarampolde kum yığınına çarparak taklalar attı.
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Yaşanan feci kazada otomobilde sıkışan yaralılara çevreden geçen sürücüler ilk müdahaleyi yaptı.
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