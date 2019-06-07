Düğün hediyesi istemiyorlar! Amine Gülşe ve Mesut Özil'den alkışlanacak davranışlar!

Bizleri ayakta tutan işte bu birlik ve beraberlik ile başkalarını da mutluluğumuza ortak ederek kardeşliği yayma duygusudur. Bilindiği gibi düğünlerimizde düğün yemeği çıkartılır. Bugün 16 bin kişi, Mesut Özil kardeşime ve sevgili eşine ömür boyu mutlu olmaları için dualarını gönderdi. Biz de Kızılay ailesi olarak kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz."