'Düğün fetişi neon' temalı partide Şeyma Subaşı kostümüyle dikkat çekti: Füze at böyle ölmeyiz

2018 yılında boşandığı Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı olan ve 3 Mayıs'ta evlendiği mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den eylül ayında tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, dün düğün temalı bir partiye katıldı. Subaşı parti için beyaz iddialı bir kostüm tercih etti.