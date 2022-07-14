Düğün arifesinde olan Demet Özdemir'den kötü haber geldi...
Son olarak "Aşk Taktikleri" filmindeki başarılı performansıyla akıllara kazınan Demet Özdemir şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanmış gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde sevgilisi ile tatilin tadını çıkaran Özdemir'den kötü haber geldi. Güzel oyuncunun testi pozitif çıktı. Sosyal medya paylaşımıyla duygularını paylaşan Özdemir süreci ağrılı atlattığını dile getirerek " Ama tedavim devam ediyor, yakında iyileşip geri dönüyorum" dedi...
Son olarak özel platformda yayınlanan " Aşk Taktikleri" filmde rol alan, başarılı performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda ihtişamlı törenle şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanmıştı. Ardından tatile çıkan çift birbirini öpücüklere boğmuştu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e yakalanan Demet Özdemir'den üzücü haber geldi. Testi pozitif çıkan güzel oyuncu "Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum." dedi.
Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile nişanlanan Demet Özdemir koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından bir açıklama paylaştı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından artışlar yaşanmaya başladı. 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıkarken ünlü oyuncu Demet Özdemir'den de kötü haber geldi.
İki hafta önce şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile nişanlanan ve şimdilerde tatil yapan Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.