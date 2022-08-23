Dugin'in suikastle öldürülen kızı toprağa verildi! Putin 'Cesaret Madalyası' gönderdi

Törende konuşan Dugin, kızının Rusya'yı çok sevdiğini, korkusuz olduğunu ve kendisini bir "savaşçı" olarak hissettiğini belirtti. Dugin, "Darya, halkımız ve cephede olan Rusya için öldü. Bu cephe uzakta değil, burada, her birimizin içinde." ifadelerini kullandı.