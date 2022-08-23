Dugin'in suikastle öldürülen kızı toprağa verildi! Putin 'Cesaret Madalyası' gönderdi
Rusya'nın başkenti Moskova'da, bombalı saldırıda hayatını kaybeden Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, bombalı saldırıda hayatını kaybeden Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi. Moskova'daki Ostankino Televizyon Merkezinde düzenlenen törene, Dugina'nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin ve yakınlarının yanı sıra ülkedeki bazı siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Törende konuşan Dugin, kızının Rusya'yı çok sevdiğini, korkusuz olduğunu ve kendisini bir "savaşçı" olarak hissettiğini belirtti. Dugin, "Darya, halkımız ve cephede olan Rusya için öldü. Bu cephe uzakta değil, burada, her birimizin içinde." ifadelerini kullandı.
Putin törene 'Cesaret Nişanı Madalyası' gönderdi
Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Darya Dugina'ya ölümü sonrasında verilen cesaret nişanı ailesine takdim edildi.
Nasıl öldürüldü?
Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.