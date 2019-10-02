Düdüklü tencere suratında patladı! Markayı şikayet edecek

10 dakika sonra patladı

Düdüklü tencerenin suyunu ve derecesini kontrol ettiğini anlatan Ünal, düdüklünün patlama olayını şöyle anlattı:

-“Akşam geldim, iş çıkışında yemek yapmak istedim. Ocağa düdüklüyü koydum. Suyunu, derecesini her şeyini kontrol ettim. Numaraları var, onlar kontrol edip altını yaktım. 10 dakika sonra düdüklü patladı. Önce duvara geldi, ardından kafama geldi. Ocağa 1 metre uzaklıktaydım. Sol tarafımdan sıcak su geldi, arkasından da tencerenin kapağı geldi.