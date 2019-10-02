Düdüklü tencere suratında patladı! Markayı şikayet edecek
ESKİŞEHİR’de börek ustası olan İsmail Ünal (40), akşam yemeğini pişirdiği düdüklü tencerenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3’ncü katında yalnız yaşayan börek ustası İsmail Ünal, geçen Perşembe günü eve geldikten sonra kendisi için düdüklü tencerede tavuk yemeği hazırladı. Mutfakta olduğu sırada patlayan düdüklü tencereden yüzüne sıcak su sıçrarken, tencere kapağı da omzuna çarptı.
Yüzünden ve omzundan yaralanan İsmail Ünal, evdeki arkadaşının yardımıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gitti. Burada yüzüne 2'inci derece yanık teşhisi konulan Ünal, bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
Yüzü ve omzundaki yaralanma nedeniyle tedavisi süren Ünal, börek ustası olduğu için mutfağa yabancı olmadığını ve aynı düdüklü tencerede çok yemek pişirdiğini söyledi.
10 dakika sonra patladı
Düdüklü tencerenin suyunu ve derecesini kontrol ettiğini anlatan Ünal, düdüklünün patlama olayını şöyle anlattı:
-“Akşam geldim, iş çıkışında yemek yapmak istedim. Ocağa düdüklüyü koydum. Suyunu, derecesini her şeyini kontrol ettim. Numaraları var, onlar kontrol edip altını yaktım. 10 dakika sonra düdüklü patladı. Önce duvara geldi, ardından kafama geldi. Ocağa 1 metre uzaklıktaydım. Sol tarafımdan sıcak su geldi, arkasından da tencerenin kapağı geldi.