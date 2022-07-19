Düden Göleti'nde şok manzara! Martılar toplu halde ölüyor
KONYA'nın Düden Gölünde, toplu martı ölümleri kahreden görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ölümlerle ilgili inceleme başlatıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Düden Göleti'nde toplu martı ölümleri yaşanıyor. Martıların ölüm sebebi bilinmezken ekiplerin konu ile ilgili inceleme başlattığı bildirildi.
Gelen ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Özel Çevre Koruma Sahası statüsünde bulunan Düden Göleti'nde inceleme başlattı.
Bölgeye giden ekipler, 500 civarında ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemelerde ölen kuşlarda ateşli silah izine rastlamayan ekipler, ölümlerin zehirlenme ya da hastalık gibi başka bir nedenle olup olmadığının araştırılması için ölü martı numuneleri alarak Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim etti.