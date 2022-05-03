'Dudaklarım titriyor, kendimi kaybediyorum' diyen Alina Boz itiraf etti: Güçlük çekiyorum
'Paramparça' dizisinde hayat verdiği 'Hazal' rolüyle üne kavuşan Alina Boz, son olarak dijital platformdaki 'Aşk 101' dizisinde rol alan Alina Boz açıklamalarıyla gündem oldu.
Ailesinin ilkokulda yazdırdığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde yedi yıl oyunculuk yapan, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanan Alina Boz, oyunculuk kariyerine 2013 yılında 'Cesur Hemşire' dizisinde başladı.
Son dönemin parlayan isimlerinden Alina Boz (23), InStyle dergisine mayıs sayısına röportaj verdi.
İşte güzel oyuncunun açıklamaları...
Günlük hayatımda sade bir şekilde yaşamayı seviyorum. O gösterişli dünyanın içinde kalmak beni çok rahatsız ediyor.
İşimde disiplinliyim. Sete zamanında gitmeye önem veririm. Kimseyi kırmamaya dikkat eder, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım.