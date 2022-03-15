Dudak uçuklatan borcu ödeyemeyen Okan Kurt battı! Borçtan kaçmak için Demet Akalın boşandı denmişti
2018 yılında çıkan haciz haberleri üzerine boşandığı öne sürülen Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin şaşkına uğratan haber geldi.
Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılıkta 40 yılı geride bırakan Martaş, bir süre önce mali darboğaza düştü.
118
Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait Martaş Uluslararası Taşımacılık ile Martaş Nakliyat şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu.
218
Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi.
318
Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.
418