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Dudak uçuklatan borcu ödeyemeyen Okan Kurt battı! Borçtan kaçmak için Demet Akalın boşandı denmişti

Dudak uçuklatan borcu ödeyemeyen Okan Kurt battı! Borçtan kaçmak için Demet Akalın boşandı denmişti

2018 yılında çıkan haciz haberleri üzerine boşandığı öne sürülen Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin şaşkına uğratan haber geldi.

Dudak uçuklatan borcu ödeyemeyen Okan Kurt battı! Borçtan kaçmak için Demet Akalın boşandı denmişti

Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılıkta 40 yılı geride bırakan Martaş, bir süre önce mali darboğaza düştü. 

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Dudak uçuklatan borcu ödeyemeyen Okan Kurt battı! Borçtan kaçmak için Demet Akalın boşandı denmişti

Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait Martaş Uluslararası Taşımacılık ile Martaş Nakliyat şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu.

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Dudak uçuklatan borcu ödeyemeyen Okan Kurt battı! Borçtan kaçmak için Demet Akalın boşandı denmişti

Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi.

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Dudak uçuklatan borcu ödeyemeyen Okan Kurt battı! Borçtan kaçmak için Demet Akalın boşandı denmişti

Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

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