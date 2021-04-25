Dudak uçuklatan anlaşmaya imza attı! Aleyna Tilki servetine servet katacak
21 yaşında pop müziği şarkıcı Aleyna Tilki yeni işinden alacağı ücretle dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz haftalarda Aleyna Tilki'nin koronavirüs aşısıyla ilgili "Anneme, kendime kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum", "İnsanları korona değil de ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" açıklaması büyük tepki çekmişti.
Tilki'nin sözleri üzerine bir vatandaş CİMER'e şikayette bulundu. Vatandaşın dilekçesinde Tilki için "Devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" ifadesi kullanılmıştı.
Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı.
Genç yaşta elde ettiği başarısıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, sağlam adımlarla yürümeye devam ediyor.