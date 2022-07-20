Dubai'den İstanbul'a gelen yolcunun üzerinden çıkanlar şok etti
DUBAİ'den İstanbul Havalimanı'na giriş yapan Pakistan uyruklu bir yolcunun üzerinde 50 adet cep telefonu tespit edildi.
Olay İstanbul havalimanında yaşandı. Güvenlik kameralarından da görüntülendiği gibi Dubai'den gelen Pakistan uyruklu bir şahıs elini kolunu sallaya sallaya güvenlik kontrolünden geçti. Yapılan kontrolde şahsın bacaklarında ve vücudunda sarılı halde 50 adet cep telefonu çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz’da Dubai’den İstanbul Havalimanı’na gelen Pakistan uyruklu Muhammed Z. isimli yolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapmasının akabinde çıkış kapısının bulunduğu alanda hareketlerinden şüphelenilerek polis ekipleri tarafından durduruldu.
Pantolon paçalarından 50 adet cep telefonu çıktı
Yapılan kontrollerde yolcunun pantolon paçalarının içerisine gizlenmiş halde toplam 50 adet cep telefonu tespit edildi.
Gümrük beyanı yapmadan kaçak yolla yurda telefon sokmak isterken yakalanan yolcu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.