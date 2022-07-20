Dubai'den İstanbul'a gelen yolcunun üzerinden çıkanlar şok etti

Olay İstanbul havalimanında yaşandı. Güvenlik kameralarından da görüntülendiği gibi Dubai'den gelen Pakistan uyruklu bir şahıs elini kolunu sallaya sallaya güvenlik kontrolünden geçti. Yapılan kontrolde şahsın bacaklarında ve vücudunda sarılı halde 50 adet cep telefonu çıktı.