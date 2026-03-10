Dubai'den herkes bir bir kaçarken Nusret Gökçe paylaştı! "Ateşimiz yanıyor"
Orta Doğu’daki savaşın gölgesinde Dubai’den binlerce dolar harcayarak kaçmaya çalışan ultra zenginler panik içindeyken, Nusret Gökçe tam tersini yaptı. New York’tan özel jetle Dubai’ye uçtan Nusret, Jumeirah Beach’teki Nusr-Et restoranının başına geçti. İşte detaylar...
İran’ın füze ve drone saldırılarıyla sarsılan Dubai’de hava sahası kısıtlamaları, uçuş iptalleri ve güvenlik endişeleri rekor seviyeye ulaşmışken, Nusret Gökçe sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerle şehre olan güvenini ilan etti:
“Nusr-Et Türkiye’de doğdu ancak Dubai’de küresel bir markaya dönüştü. Kapılarımız açık, ateşimiz yanıyor. Bu şehre ve bölgeye olan güvenimi göstermek için buradayım.”
SERVETLER KAÇARKEN NUSRET KALDI
Son günlerde Dubai’den Singapur, Hong Kong, İstanbul ve Avrupa’ya doğru 50 milyar doları aşan servet çıkışı yaşanırken, Nusret Gökçe tam ters yönde hareket etti.
12 yıldır Dubai’de restoran işleten ünlü şef, ekibine moral vermek ve işin başında olduğunu göstermek için ABD’den kalkan özel uçuşla şehre indi.