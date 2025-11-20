Dubai'de resmen aşk tazelediler! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten çok özel kareler
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte aşk tatilinde. Dubai'de geçirdikleri tatilden karelerini yayınlayan çiftin tatil anıları beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte Dubai'de geçirdikleri tatilden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Çiftin tatil anılarına takipçilerinden büyük ilgi ve beğeni geldi.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017 yılında evlenerek taçlandırmıştı.
Çift, 2019'da ilk çocukları Karan’ı ve 2023 Ocak ayında ikinci oğulları Kerem’i dünyaya getirmişti.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğulları Karan, geçtiğimiz haftalarda 6 yaşını kutladı.
