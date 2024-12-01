Dubai'de çöl safarisinde yaptığı kaza hayatını değiştirdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde her yıl milyonlarca turist, çöl safarisiyle kum tepelerinde heyecanlı bir maceraya çıkıyor.
Dubai'de turistlerin en çok tercih ettiği aktivitelerin başında çöl safarisi geliyor. Uçsuz bucaksız çölde sabah ve öğleden sonra seçenekleriyle düzenlenen safari turlarına katılanlar, yaşadıkları serüvenin yanı sıra bölgenin doğal güzelliklerini ve gün batımını izleme şansını elde ediyor.
Çöl safarilerinde, özellikle kum tepelerinde arazi araçlarıyla yapılan ve "dune bashing" olarak bilinen yolculuk tercih ediliyor. Bu safaride tecrübeli sürücüler, kullandıkları araçlarla kum tepelerini hızlı hareketlerle geçerek, turistlere çöl manzarası eşliğinde adrenalin dolu bir deneyim yaşatıyor.
Dubai'de çöl safarisi turları düzenleyen Türk Turizmci Sema Demir Toktaş, AA muhabirine, 3 yıl önce eşiyle Dubai'ye turist olarak geldiklerinde çöl safarisinde kaza yaptıklarını ve muhatap bulamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Bunu diğer gelen Türk vatandaşlarının da yaşamaması adına, burada bir turizm şirketi kuralım ve gelen herkes bunlardan faydalansın, yararlansın diye düşündük." dedi.
Dubai 6 ayda 155 bin Türk turisti ağırladı
Toktaş, Dubai'ye yılda yaklaşık 20 milyon turist geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"TÜİK'in açıkladığı verilere dayanarak söylüyorum, Türk turist açısından bakacak olursak, buraya 2024'ün ilk yarısında 155 bin kişi gelmiş. Ama bu sadece Türkiye'den gelen. Bunun haricinde Avrupa'da, Amerika'da yaşayan gurbetçiler var. Bunlar da eklendiği zaman aslında bu yılın ilk yarısında 200 bini aşan Türk yoğunluğu var diyebiliriz."