Dubai şeyhi kızını öldürttü mü? Prenses Latifa’nın arkadaşı: 6 aydır haber alamıyoruz

Dubai’den 2018 yılında kaçmak isterken, Hindistan’da babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai’ye getirilen Prenses Latifa’ın hayatından endişe ediliyor. Latifa’nın arkadaşı ve Latifa’nın özgürlüğü için yürütülen kampanyanın müdürü Tiina Jauhianen ile insan hakları avukatı David Haigh, Demiroren Haber Ajansı’na Latifa’dan 6 aydır haber almadıklarını ve hayatı için endişe ettiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, iki gün önce yaptığı açıklamada Dubai’den Latifa’nın hayatta olduğuna dair ‘yaşam kanıtı’ istediklerini ancak Dubai’den bir yanıt alamadıklarını ifade etti.