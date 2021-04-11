Dubai şeyhi kızını öldürttü mü? Prenses Latifa’nın arkadaşı: 6 aydır haber alamıyoruz
Dubai’den 2018 yılında kaçmak isterken, Hindistan’da babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai’ye getirilen Prenses Latifa’ın hayatından endişe ediliyor. Latifa’nın arkadaşı ve avukatı konuştu: '6 aydır ondan haber alamıyoruz...'
Dubai’den 2018 yılında kaçmak isterken, Hindistan’da babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai’ye getirilen Prenses Latifa’ın hayatından endişe ediliyor. Latifa’nın arkadaşı ve Latifa’nın özgürlüğü için yürütülen kampanyanın müdürü Tiina Jauhianen ile insan hakları avukatı David Haigh, Demiroren Haber Ajansı’na Latifa’dan 6 aydır haber almadıklarını ve hayatı için endişe ettiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, iki gün önce yaptığı açıklamada Dubai’den Latifa’nın hayatta olduğuna dair ‘yaşam kanıtı’ istediklerini ancak Dubai’den bir yanıt alamadıklarını ifade etti.
BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un küçük kızı Prenses Latifa’ın (35) hakkında DHA’ya açıklama yapan Tiina Jauhianen ile David Haigh, Latifa’yı en son eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ile yemek yerken çekilen fotoğraflar dışında haber almadıklarını belirtti.
BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda görülen Latifa hakkında Mary Robinson daha sonra İngiliz basınına konuşarak Latifa’nın iyiliği için halka açık bir yerde buluşup o fotoğrafı çektirdiğini söyleyerek "Korkunç bir şekilde kandırıldım” ifadelerini kullandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Cenevre’de iki gün önce yaptığı açıklamada “Herhangi bir yaşam kanıtımız yok ve onun yaşadığına dair açık ve ikna edici bir kanıt istiyoruz. Tabii ki öncelikli endişemiz onun hala hayatta olduğundan emin olmak” dedi.