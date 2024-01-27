"Dubai firmasıyız" dediler, 38 milyon avroluk vurgun yaptılar!
Denizli’de Ponzi usulü dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. "Dubai firmasıyız" deyip şatafatlı yaşam görüntüleriyle 38 milyon avroluk vurgun yaptılar
Denizli’de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirten 3 kişi hakkında, yaklaşık 38 milyon avroluk dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
Ponzi usulüyle ikinci bir Seçil Erzan vakasının 3 şüphelisi serbest bırakıldı.
Türkiye gündemine oturan Seçil Erzan vakasının bir benzeri olduğu iddia edilen olayda, Ertuğrul S. (39) tarafından 'dijital finans' alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu.
İlk etapta yakınlarını ve akrabalarına yönelik çalışma yaptığı iddia edilen Ertuğrul S., Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını belirterek, yapılacak yatırımlara yüksek kar vaadinde bulundu.