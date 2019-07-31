Duayı beğenmediler imamı dövdüler! Mersin'de olmayacak iş
MERSİN ilinde yüzde 95 görme engelli 58 yaşındaki imam, camiye giderken 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaşadıklarını anlatan 30 yıllık imam zaman zaman duygulandı.
Mersin'de bir mahallede yaptığı dua nedeniyle camiye giderken 4 kişinin saldırısına uğrayan, yüzde 95 görme engelli 58 yaşındaki imam Ekrem Yıldız, "Bizim duamız her zaman vatanımız ve milletimiz için olur. Herkesi içine alan bir dua olur" dedi.
Yaşadıklarını anlatırken duygulanan 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, "Bu olayların evveli var. O köye çok büyük hizmetler yaptım. Yeri geldi ağladım, yeri geldi güldüm orada. Orada çok büyük bir cami yaptık, önderlik yaptım. Çoluğumla çocuğumla omuzladık orayı" dedi.
Başka bir ilçede görev yapmasına rağmen seçimlerden bir süre sonra daha önce 26 yıl görev yaptığı Çukurkeşlik Mahallesindeki yeni muhtarın yemek davetine katıldığını ve Kur'an okuyup dua ettiğini dile getiren Yıldız, ancak geçen Cumartesi günü ‘Yaptığın duadan memnun musun’ denilerek kendisiyle eski muhtarın taraftarları arasında tartışma çıktığını söyledi.
Yıldız, o gün camiye geldiği esnada kendisine yapılan saldırıyı şöyle anlattı:
"Bana ‘Ekrem Hoca geçen yapmış olduğun duadan memnun musun’ dediler, ‘neden memnun olmayayım, çok güzel oldu, Allah kabul etsin’ dedim. ‘Erkekseniz gelin, bu köyde Kur'an okuyun, bir daha dua yapın da görelim’ dedi."