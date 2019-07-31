Duayı beğenmediler imamı dövdüler! Mersin'de olmayacak iş

Yıldız, o gün camiye geldiği esnada kendisine yapılan saldırıyı şöyle anlattı:

"Bana ‘Ekrem Hoca geçen yapmış olduğun duadan memnun musun’ dediler, ‘neden memnun olmayayım, çok güzel oldu, Allah kabul etsin’ dedim. ‘Erkekseniz gelin, bu köyde Kur'an okuyun, bir daha dua yapın da görelim’ dedi."