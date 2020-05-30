Duayen viyola sanatçısı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Fazıl Say sosyal medyadan paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş, Londra'da 80 yaşında vefat etti. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Instagram hesabından "Sevgili dostum Ruşen Güneş vefat etti. Çok ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Büyük bir değerdi, uzun yıllar Londra'da sanatını yapan büyük bir viyola üstadıydı. Onun için bir viyola eseri yazma sözüm vardı, yetişemedim. Nurlar içinde yatsın." paylaşımında bulundu.