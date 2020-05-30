Duayen viyola sanatçısı Ruşen Güneş hayatını kaybetti Fazıl Say sosyal medyadan paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası görev yapan ve devlet sanatçısı olan Ruşen Güneş, Londra'da 80 yaşında kansere yenik düştü.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş, Londra'da 80 yaşında vefat etti. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say Instagram hesabından "Sevgili dostum Ruşen Güneş vefat etti. Çok ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Büyük bir değerdi, uzun yıllar Londra'da sanatını yapan büyük bir viyola üstadıydı. Onun için bir viyola eseri yazma sözüm vardı, yetişemedim. Nurlar içinde yatsın." paylaşımında bulundu.
Dünyanın pek çok yerinde konserler veren, Londra Filarmoni ile BBC Senfoni orkestralarında viyola grup şefliği yapan Güneş, Türk bestecilerin dünyaya tanıtılmasına öncülük eden sanatçıların başında geliyordu.
Londra'da yaşamaya başladıktan sonra ülkesiyle bağlarını koparmayan Güneş, İstanbul Mimar Sinan ve İzmir Yaşar üniversitelerinde master ve doktora dersleri veriyor, Ankara'da viyola ustalık sınıflarında bilgi birikimini gençlere aktarıyordu.
Bir süredir kanser tedavisi gören 80 yaşındaki sanatçı, dün akşam Londra'da yaşamını yitirdi.