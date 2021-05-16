'Dualarınızı eksik etmeyin' deyip Bengü paylaştı! Müjdeli haberi verdi
Sosyal medya hesabından 'dualarınızı eksik etmeyin' deyip paylaşım yapan Bengü müjdeli haberi hayranlarına duyurdu.
42 yaşındaki pop müziği şarkıcısı Bengü, 1.5 senedir birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu'yla 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
Sosyal medya hesabından Bengü, müjdeli haberi takipçilerine duyurdu.
Eşi ve kızı ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşadığını açıkladı.
14 haftalık hamile olduğunu belirten 42 yaşındaki şarkıcı, duygularını "Bayramın sürprizi bizden gelsin... Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor... Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler, bizden hepinize..." sözleriyle ifade etti.