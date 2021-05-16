'Dualarınızı eksik etmeyin' deyip Bengü paylaştı! Müjdeli haberi verdi

14 haftalık hamile olduğunu belirten 42 yaşındaki şarkıcı, duygularını "Bayramın sürprizi bizden gelsin... Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor... Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler, bizden hepinize..." sözleriyle ifade etti.