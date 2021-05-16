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'Dualarınızı eksik etmeyin' deyip Bengü paylaştı! Müjdeli haberi verdi

'Dualarınızı eksik etmeyin' deyip Bengü paylaştı! Müjdeli haberi verdi

Sosyal medya hesabından 'dualarınızı eksik etmeyin' deyip paylaşım yapan Bengü müjdeli haberi hayranlarına duyurdu.

'Dualarınızı eksik etmeyin' deyip Bengü paylaştı! Müjdeli haberi verdi

42 yaşındaki pop müziği şarkıcısı Bengü, 1.5 senedir birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu'yla 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.  Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

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'Dualarınızı eksik etmeyin' deyip Bengü paylaştı! Müjdeli haberi verdi

Sosyal medya hesabından Bengü, müjdeli haberi takipçilerine duyurdu. 

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'Dualarınızı eksik etmeyin' deyip Bengü paylaştı! Müjdeli haberi verdi

Eşi ve kızı ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşadığını açıkladı.

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'Dualarınızı eksik etmeyin' deyip Bengü paylaştı! Müjdeli haberi verdi

14 haftalık hamile olduğunu belirten 42 yaşındaki şarkıcı, duygularını "Bayramın sürprizi bizden gelsin... Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor... Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler, bizden hepinize..." sözleriyle ifade etti.

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