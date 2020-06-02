DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme adımları
Dünyada en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısına sahip üçüncü ülke Rusya. Uzmanlar enfeksiyon oranının yüksekliği konusunda uyarıyor. Rus yetkililerse salgında zirvenin geçildiğini söylüyor. Normalleşme için adımlar atılıyor. Moskova'da alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'da vakaların hala arttığı uyarısında bulundu.
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 423 bin 74'e, ölü sayısı 5 bin 37'ye ulaştı.
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Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 8 bin 863 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 423 bin 741'e çıktı.
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Rusya'da son 24 saatte ölü sayısı 182 artarak 5 bin 37’ye, iyileşen sayısı 11 bin 108 artarak 186 bin 985'e yükseldi.
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Rusya'da yüksek vaka ve ölüm oranlarına rağmen normalleşme için adımlara hız veriliyor.
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