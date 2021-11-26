DSÖ olağanüstü toplanıyor! Şimdiye kadar görünen en kötü Covid varyantı Nu varyantı ekonomileri çökertebilir
Güney Afrika’da tespit edilen yeni tip koronavirüs varyantı ile ilgili tüyler ürperten açıklamalar peş peşe geliyor. İngiltere’de uzmanlar "şimdiye kadar gördüğümüz en kötü" olarak adlandırdığı yeni bir Covid varyantı nedeniyle küresel piyasalarda riskten kaçınma dalgası oluştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün, varyant için özel olarak toplanma kararı aldı. Ülkeler önlem üstüne önlem alıyor...
Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 adlı yeni bir Covid-19 çeşidi ile ilgili ‘endişe verici’ açıklamalar gelmeye devam ediyor. Uzmanların “Şimdiye kadar görünen en kötü Covid-19 varyantı” olarak tanımladığı yeni türün, birçok ülkede salgını körükleyebileceği, sağlık sistemlerini zorlayabileceği, aşılardan kaçabileceği ve ülke ekonomilerini zor duruma sokabileceği belirtildi.
Küresel piyasalarda söz konusu nedenlerden dolayı riskten kaçınma dalgası oluşturan yeni varyant ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden de açıklama geldi. DSÖ'nün Covid-19 teknik sorumlusu Dr. Maria Van Kerkhove, aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı atlayabilecek yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı planladıklarını söyledi.
Toplantıda, B.1.1.529 olarak anılan varyantın aşılar, testler, ortaya çıkan semptomlar ve tıbbi tedaviler için potansiyel olarak ne anlama gelebileceğini tartışılacağı bildirildi. Van Kerkhove, DSÖ'nün virüs evrimi çalışma grubu, varyantın daha yaygın hale gelebilecek ilgi alanlarından biri olduğuna karar verirse, grubun buna Yunanca bir isim atayacağını da sözlerine ekledi.
İlk olarak Güney Afrika’da tespit edilen virüs ile ilgili İngiltere’de altı Afrika ülkesine seyahat yasağı getirdiğini duyurdu. “Şimdiye kadar görünen en kötü Covid-19 varyantı” olarak nitelenen yeni koronavirüs türü ile ilgili temel bilgiler: