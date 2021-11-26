DSÖ olağanüstü toplanıyor! Şimdiye kadar görünen en kötü Covid varyantı Nu varyantı ekonomileri çökertebilir

Küresel piyasalarda söz konusu nedenlerden dolayı riskten kaçınma dalgası oluşturan yeni varyant ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden de açıklama geldi. DSÖ'nün Covid-19 teknik sorumlusu Dr. Maria Van Kerkhove, aşılar ve önceki enfeksiyonlar tarafından sağlanan bağışıklığı atlayabilecek yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı planladıklarını söyledi.