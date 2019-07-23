DSİ'den boğulmalara karşı uyarı! 'Çocuklarımıza sahip çıkılması gerekiyor'

"Genel Müdürlüğümüz kamu spotuyla bu konuyla ilgili çalışmalar yaptı. Gölet, baraj ve sulama kanallarında gerekli uyarı levhalarımız var. Suya girilmesinin tehlikeli olduğuna dair uyarı levhalarımız var. Sulama kanallarımızın çevrelerinde de çitlerimiz var."