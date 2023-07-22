DS 7, "ESPRIT DE VOYAGE" koleksiyonuyla Türkiye'de satışta!!

DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, özel donanım özellikleriyle dikkati çekiyor. Çok kapsamlı OPERA donanımındaki DS 7 modellerindeki konfor, güvenlik ve teknoloji donanımlarını barındıran DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, inci grisi deri döşeme, inci grisi nappa deri ESPRIT DE VOYAGE imzalı orta konsol, özel süslemeli dış dikiz aynası, siyah süslemeler paketi, ESPRIT DE VOYAGE imzalı kapı eşiği süslemesi ve 19 inçlik OYAMA hafif alaşım jantlar ya da 20 inçlik ALEXANDRIA hafif alaşım jantlar ile farklılaşıyor.