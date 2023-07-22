DS 7, "ESPRIT DE VOYAGE" koleksiyonuyla Türkiye'de satışta!!
DS Automobiles'in özel koleksiyonlarından "ESPRIT DE VOYAGE", DS 4'ün ardından premium DS 7'nin de portföyüne dahil oldu.
DS Automobiles, DS 7 modelinde OPERA ve PERFORMANCE LINE donanımlarına ek olarak ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunu da Türkiye'de sunmaya başladı.
DS Automobiles açıklamasına göre, 2 milyon 449 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sipariş alımına açılan DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, BlueHDi 130 motoruna sahip.
DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, özel donanım özellikleriyle dikkati çekiyor. Çok kapsamlı OPERA donanımındaki DS 7 modellerindeki konfor, güvenlik ve teknoloji donanımlarını barındıran DS 7 ESPRIT DE VOYAGE, inci grisi deri döşeme, inci grisi nappa deri ESPRIT DE VOYAGE imzalı orta konsol, özel süslemeli dış dikiz aynası, siyah süslemeler paketi, ESPRIT DE VOYAGE imzalı kapı eşiği süslemesi ve 19 inçlik OYAMA hafif alaşım jantlar ya da 20 inçlik ALEXANDRIA hafif alaşım jantlar ile farklılaşıyor.
OPERA versiyonundaki başlıca opsiyonel donanımlar arasında yer alan DS DRIVE ASSIST, FOCAL Electra Hi-Fi Ses Sistemi, kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu ve DS NIGHT VISION da DS 7 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunun isteğe bağlı donanımları arasında bulunuyor.