Drone ile çekilen eğlenceli karantina pozlarına yenileri eklendi!
Bir düğün fotoğrafçısı olan Adas Vasiliauskas sokağa çıkma yasağı boyunca ne yapacağını düşündü ve Drone'unu alıp ve evlerindeki insanları pencerelerinde ve teraslarında fotoğrafladı.
Litvanya karantina altına alındığında, reklamcılıktaki tüm fotoğraf işleri iptal edildi ve etkinlikler ertelendi. Hiçbir işi ve düşüncesi olmadan oturan fotoğrafçı ise Adas Vasiliauskas bir karar verdi.
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"Sonunda, ilginç bir şeyi fotoğraflamak zorunda olduğumu biliyordum, ama bu sosyal mesafe olayı zor bir şeydi."diyen sanatçı birkaç arkadaşını çekti, fotoğraflar çok beğeni topladı ve proje başladı.
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"Bu komik fotoğrafların herkese evde karantinaya alınmanın da eğlenceli olabileceğini hatırlattığına inanıyorum." diyen Vasiliauskas , herkese bu zamanlarda sosyal mesafenin korunması gerektiğini hatırlatmak için bu yolu seçmiş.
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İşte birbirinden eğlenceli o fotoğraflar...
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