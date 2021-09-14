Dram üstüne dram! Eşi kuyuda boğuldu kızına kamyon çarptı oğlu trafik kazasında öldü
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 10 yaşındaki Merve Arık, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Baba Yusuf Arık'ın hayatının ise dram üstüne daram üzerine kurulu olduğu ortaya çıktı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde okul önlüğü almaya giderken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki Merve Arık önceki gün hayatını kaybetti. Merve gözyaşları arasında toprağa verilirken, babasının aile içinde üçüncü kez 'ülüm acısı' yaşadığı ortaya çıktı. Babanın dramını duyanlar kahroldu...
Okul forması almaya giderken kamyonet çarptı
Yatağan ilçesine bağlı Cazkırlar mahallesinde yaşayan Fatma Arık, 8 Eylül'de kızı Merve ile okul forması almak için ilçe merkezine gitti. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. kontrolündeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı.
Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Merve, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleşen talihsiz kızın önceki gün kalbi de durdu. Acı haberi alan anne Fatma Arık ve baba Yusuf Arık, gözyaşlarına boğuldu.
Baba Arık'ın (60) 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık'ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu belirtildi.