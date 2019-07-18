Drake mahkemelik oldu! 3 Yıl önceki konserindeki olay başını yaktı

Drake mahkemelik oldu! 3 Yıl önceki konserindeki olay başını yaktı

Drake'in 3 yıl önceki konserinde kafasına şişe ile darbe alan seyirci, Drake'e mahkeme açtı.

Drake mahkemelik oldu! 3 Yıl önceki konserindeki olay başını yaktı - Sayfa 1

Kanadalı şarkıcı Drake’in, üç yıl önce Madison Square Garden’da verdiği konseri sırasında kafasına şişe atılan bir izleyicisi, sanatçıdan, kendisini korumadığı gerekçesiyle davacı oldu. Amanda Giovacco isimli 24 yaşındaki kadının avukatı, Manhattan Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 8 Ağustos 2016’da yaşanan talihsiz olayı şu ifadelerle anlattı:

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Drake mahkemelik oldu! 3 Yıl önceki konserindeki olay başını yaktı - Sayfa 2

“Amanda Giovacco, Drake konserine katıldığı sırada kasten kafasına şiddetli bir şekilde içki darbe yemiştir.”

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Drake mahkemelik oldu! 3 Yıl önceki konserindeki olay başını yaktı - Sayfa 3

Konser alanında izdiham yaşandığını ve plastik bardaklar yerine, şişelerle, abartılı alkol tüketiminin olduğunu savunan Giovacco, güvenlik görevlilerinin kalabalığı kontrol edemediğini savundu.

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Drake mahkemelik oldu! 3 Yıl önceki konserindeki olay başını yaktı - Sayfa 4

Daha önce benzer bir olay yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirten genç kadın, aldığı darbe sonucu, kendisinde travmatik beyin hasarı oluştuğunu ve nöbetler geçirdiğini bildirdi.

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