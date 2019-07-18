Drake mahkemelik oldu! 3 Yıl önceki konserindeki olay başını yaktı

Kanadalı şarkıcı Drake’in, üç yıl önce Madison Square Garden’da verdiği konseri sırasında kafasına şişe atılan bir izleyicisi, sanatçıdan, kendisini korumadığı gerekçesiyle davacı oldu. Amanda Giovacco isimli 24 yaşındaki kadının avukatı, Manhattan Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 8 Ağustos 2016’da yaşanan talihsiz olayı şu ifadelerle anlattı: