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Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisine canlı yayında küfürler savurdu

Gülşah Saraçoğlu, bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınını bastı, küfürler savurdu. Canlı yayını izleyenler neye uğradığını şaşırdı.

Ünlülerin modacısı olarak tanınan son olarak TV8 ekranlarında yayımlanan Doya Doya Moda adlı yarışmada jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, herkesi şoke etti. Geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Gökhan Göz ile üçüncü kez barışan Saraçoğlu, yine olaylı bir şekilde ayrıldı.

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Önceki akşam Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi Gökhan Göz, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Evinde arkadaşlarıyla eğlendiği anları yayımlayan Göz'ün canlı yayınına Gülşah Saraçoğlu katıldı.

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Gülşah Saraçoğlu, canlı yayında ağzına gelen küfürleri savururken, o esnada Göz ve arkadaşları, uzun süre olaydan habersiz şarkı çalıp söylemeye devam etti.

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Gülşah Saraçoğlu'nun mesajları o kadar küfürlüydü ki görenler gözlerine inanamadı ve TV8'de jüri olan modacıya eleştiri yağdı. 

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