Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisine canlı yayında küfürler savurdu

Ünlülerin modacısı olarak tanınan son olarak TV8 ekranlarında yayımlanan Doya Doya Moda adlı yarışmada jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, herkesi şoke etti. Geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Gökhan Göz ile üçüncü kez barışan Saraçoğlu, yine olaylı bir şekilde ayrıldı.