Down sendromlu Zeliha’nın gelinlik hayalini gerçekleştirdiler
Ankara'da yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Zeliha Berberoğlu'nun gelinlik hayali gerçek oldu. Zeliha düğününde gönlünce eğlenirken, ailesi duygu dolu anlar yaşadı
Altındağ Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi 28 yaşındaki down sendromlu Zeliha Berberoğlu, yıllarca hayalini kurduğu gelinlik ve düğün hayaline kavuştu.
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Merkezde spor etkinlikleri, gezi ve hobi kurslarına katılarak kendini geliştiren Zeliha’nın gelinlik giyme ve kendi düğününde oynama hayalinden haberdar olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Zeliha’yı hayallerine kavuşturmak için harekete geçti.
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Zeliha için önce gelinlik beğenildi, ardından kına malzemeleri ve pastası seçildi.
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Merkez bahçesinde düzenlenen etkinlikte gelinlik giyen ve düğün pastası kesen Zeliha, kendi düğününde gönlünce eğlenerek unutamayacağı bir gün yaşadı.
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