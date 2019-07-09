Down sendromlu Zeliha’nın gelinlik hayalini gerçekleştirdiler

Merkezde spor etkinlikleri, gezi ve hobi kurslarına katılarak kendini geliştiren Zeliha’nın gelinlik giyme ve kendi düğününde oynama hayalinden haberdar olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Zeliha’yı hayallerine kavuşturmak için harekete geçti.