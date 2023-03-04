Down sendromlu depremzede gencin 10 yıllık askerlik hayali gerçek oldu!

Çok mutlu olduğunu söyleyen anne Mediha Coşkun Şanlıdal, “Bizi bu güzel güne hazırlayan komutanlarımıza, askerlerimize çok teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyorduk, gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Çok mutluyuz, herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalimiz gerçek oldu, oğlum çok mutlu oldu.” dedi.