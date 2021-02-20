Dövüp kanları temizlemişti Rubato'nun solistinin evine polis baskını düzenlendi

Rubato'nun solisti Özer Arkun evlilik aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı haberleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Özer Arkun, kız arkadaşının şikayette bulunması üzerine Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı. Özer Arkun, kız arkadaşı ile 2019 yılından beri aynı evde yaşadığını belirterek şunları anlatmıştı: