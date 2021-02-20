Dövüp kanları temizlemişti Rubato'nun solistinin evine polis baskını düzenlendi
Rubato grubunun solisti Özer Arkun, sevgilisini dövmenin ardından şimdi de uyuşturucuyla yakalandı.
Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ay ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun bu sefer de uyuşturucu ile gündeme geldi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arkun'un Üsküdar'daki evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada 1 gram esrar bulundu. Narkotik ekiplerince, hakkında "uyuşturucu ticareti ve kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılan Arkun, Üsküdar'da karakola götürüldü.
İfadesi alınan Özer Arkun, emniyetteki işlemlerinin ardından, dava tarihinde adliyeye gitme şartıyla serbest bırakıldı.
Rubato'nun solisti Özer Arkun evlilik aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı haberleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Özer Arkun, kız arkadaşının şikayette bulunması üzerine Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı. Özer Arkun, kız arkadaşı ile 2019 yılından beri aynı evde yaşadığını belirterek şunları anlatmıştı: