Döviz piyasasında yeni hafta hareketli başladı! 7 Eylül dolar ve euro bugün kaç TL?

Döviz piyasalarında bugün (7 Eylül 2026) dolar ve euro fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar/TL sınırlı hareket ederken euro/TL’de yükseliş dikkat çekiyor. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL oldu? Dolar yükseldi mi, düştü mü? Sterlin kaç liradan işlem görüyor? İşte 7 Eylül güncel döviz kurları…

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 12.19 verilerine göre dolar 48,4308 TL alış ve 48,4354 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL’de günlük değişim yüzde 0,01 düşüş yönünde. Dolar alış: 48,4308 TL Dolar satış: 48,4354 TL

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL’de ise doların aksine sınırlı yükseliş görülüyor. Saat 12.15 civarındaki verilere göre euro 56,3066 TL alış ve 56,3172 TL satış seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim yüzde 0,13 artış yönünde. Euro alış: 56,3066 TL Euro satış: 56,3172 TL

DOLAR BUGÜN YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ?

Dolar güne 48,4380 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 48,4680 TL’yi gören kur, en düşük 48,4252 TL seviyesine geriledi. Öğle saatlerinde ise önceki kapanışa yakın, yatay bir seyir izledi. Bloomberg HT’nin sabah verilerinde de dolar/TL saat 09.30 itibarıyla 48,4389 TL seviyesinde bulunuyordu.

EURO BUGÜN YÜKSELDİ Mİ?

Euro, 7 Eylül’de güne 56,2533 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde 56,3978 TL’ye kadar yükselen euro, en düşük 56,2360 TL seviyesini gördü. Öğle saatlerinde günlük yükseliş yüzde 0,13 civarında gerçekleşti. Serbest piyasa verilerinde de euro/TL’nin dolar kuruna kıyasla daha belirgin bir yükseliş gösterdiği görülüyor.

STERLİN BUGÜN KAÇ TL?

7 Eylül güncel piyasa verilerine göre İngiliz sterlini 65,5656 TL alış ve 65,5828 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Sterlindeki günlük değişim yaklaşık yüzde 0,20 artış yönünde. Sterlin alış: 65,5656 TL Sterlin satış: 65,5828 TL

7 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Öğle saatlerindeki piyasa verilerine göre başlıca döviz kurlarında alış ve satış fiyatları şöyle: Dolar: 48,4308 TL alış – 48,4354 TL satış Euro: 56,3066 TL alış – 56,3172 TL satış Sterlin: 65,5656 TL alış – 65,5828 TL satış İsviçre Frangı: 59,9010 TL alış – 59,9203 TL satış