Döviz bürosunda akılalmaz vurgun! 100 milyon TL'yi öyle bir yerde yedi ki... Sonra da kaçtı!
İSTANBUL'da 25 yıllık döviz bürosu işleten 2 kardeş 100 milyon liralık vurgun yaptı. Müşteriler ve çevre esnaf düşük fiyattan döviz satın alma yalanına kalarak TL cinsindeki birikimlerini 2 kardeşe teslim edince dolandırıldı. Kardeşi tutuklanırken kendi sırra kadem basan ağabey 100 milyon TL gibi bir meblağı bakın nerede yemiş!
Mesut ve Şükrü B. isimli iki kardeş, İstanbul Bayrampaşa'da yaklaşık 25 yıldır döviz bürosu işletiyordu. Sabah'ın haberine göre, iki kardeşten ağabey Mesut, esnaftan ve müşterilerinden aldığı TL cinsindeki paraları dövize dönüştürüp, kâr elde edeceklerini vaat ettiği müşterilerden yaklaşık 100 milyon lira topladı.
Mesut B., para sahiplerine döviz cinsindeki tutarı en alt seviyeden alacağını bu nedenle beklemesi gerektiğini söyleyerek oyalamaya başladı. Para sahipleri Mesut B.'den paralarını istemeye başladığında ise genç adam, telefonunu kapatıp sırra kadem bastı.
Kardeş Şükrü B.'ye ulaşmaya başlayan birden fazla mağdur döviz bürosundan parasını tahsil etmek istedi. Yine iddiaya göre parayı sadece Mesut'a değil, Şükrü'ye de veren mağdurlar vardı.
Şikayetler arka arkaya geliyor
A.K. isimli ilk mağdur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mesut B.'den yarım milyon Euro alacağını düşünerek yaklaşık 10 milyon lira para verdiğini belirten genç adam, Mesut B.'nin telefonlarını açmadığını, ikametinde olmadığını ve döviz bürosuna da gelmediğini ileri sürdü.