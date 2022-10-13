Döviz bürosunda akılalmaz vurgun! 100 milyon TL'yi öyle bir yerde yedi ki... Sonra da kaçtı!

Mesut ve Şükrü B. isimli iki kardeş, İstanbul Bayrampaşa'da yaklaşık 25 yıldır döviz bürosu işletiyordu. Sabah'ın haberine göre, iki kardeşten ağabey Mesut, esnaftan ve müşterilerinden aldığı TL cinsindeki paraları dövize dönüştürüp, kâr elde edeceklerini vaat ettiği müşterilerden yaklaşık 100 milyon lira topladı.