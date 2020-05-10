Dövdüğü sevgilisi Sevcan Yaşar'dan Sermiyan Mityat hakkında şok suçlamalar! İlk kez konuştu

Daha önce de ismi kadınları darp iddialarına karışan ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, kendisinden 16 yaş küçük son sevgilisi güzel oyuncu Sevcan Yaşar'ı da dövdüğü için karakolluk oldu. İkili yollarını ayırırken, Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'ın kendisini Emniyet'te bile tehdit etmeye devam ettiğini açıkladı. İşte dayak olayının perde arkası ve Savcan Yaşar'ın yaptığı ilk açıklama...