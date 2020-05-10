Dövdüğü sevgilisi Sevcan Yaşar'dan Sermiyan Mityat hakkında şok suçlamalar! İlk kez konuştu
Güzel oyuncu Sevcan Yaşar, kendisinden 16 yaş büyük oyuncu ve yönetmen sevgilisi Sermiyan Midyat'tan dayak yediği için polise sığınmıştı. Sevcan Yaşar, olayla ilgili ilk konuştu ve Sermiyan Mityat hakkında şok iddialarda bulundu.
Daha önce de ismi kadınları darp iddialarına karışan ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, kendisinden 16 yaş küçük son sevgilisi güzel oyuncu Sevcan Yaşar'ı da dövdüğü için karakolluk oldu. İkili yollarını ayırırken, Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'ın kendisini Emniyet'te bile tehdit etmeye devam ettiğini açıkladı. İşte dayak olayının perde arkası ve Savcan Yaşar'ın yaptığı ilk açıklama...
Geçtiğimiz yıl aşkları aralarında yaş farkı nedeniyle uzun bir süre magazin gündeminde konuşulan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın ilişkisindeki şiddet iddiaları duyanların ağzını açık bıraktı. Sevcan Yaşar'ın şikayeti üzerine Sermiyan Midyat karakolluk oldu.
Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı aldı ve eşyalarını toplamak için beraber yaşadıkları Kadıköy Fenerbahçe’deki evlerine gitti. Yaşar, bu esnada Sermiyan Midyat tarafından darp edildiğini iddia ederek 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar telefonunun ardından kısa sürede eve gitti. Yaşar, Midyat’ın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.