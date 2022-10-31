Dost görünüp düşman olmasın! Bu sağlıklı besinler aşırı tüketildiğinde zehir saçıyor
Gün içinde mümkün olduğunca sağlığımıza faydalı olan gıdaları tüketmeye özen gösteririz. Ancak sağlıklı olan bu besinleri fazla tükettiğimizde tam tersine insan sağlığına oldukça zararlı olabiliyor.
Sağlıklı besinler dediğimizde insanın aklına bir anda onlarca faydalı gıdalar geliyor. Fakat bu besinlerin faydalı oluşu, fazla tüketildiğinde insan vücuduna olumsuz yönde etkileyebiliyor.
İşte genel anlamda oldukça sağlıklı olduğu bilinen fakat fazla tüketildiğinde ölüm riski bile taşıyan besinler...
PATATES
Önemli miktarda nişasta, C, B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri ile P, K, Mg, CI ve S içermektedir. Protein içeriği düşük olmakla beraber biyolojik değeri bir hayli yüksektir.120 gram bozulmuş patates kabuğu yenilirse sinir sistemi tamamen kapanır ve ölümle sonuçlanır. Patates kabuğundaki siyahlıklara dikkat edilmeli.
BAL
Arılar, çiçeklerden nektar toplayarak bal yapar. Nektar toplama işlemi sırasında aynı zamanda polenleme işlemini gerçekleştirerek çiçeklerin canlı kalmasında mühim rol oynar. Mükemmel yaratılışa sahip bu mucizevi böcekler, iki midelidir. Midenin birinde, özel bir enzimle nektarı karıştırarak bal yapar. 5 yemek kaşığı pastörize edilmemiş bal içerdiği granoya toksin sebebi ile ölümcül olabilir. Üstelik zehirlenmelerine de yol açabilir. Bazı bireylerin alerjisini tetikleyebilir.