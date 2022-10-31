Dost görünüp düşman olmasın! Bu sağlıklı besinler aşırı tüketildiğinde zehir saçıyor

BAL

Arılar, çiçeklerden nektar toplayarak bal yapar. Nektar toplama işlemi sırasında aynı zamanda polenleme işlemini gerçekleştirerek çiçeklerin canlı kalmasında mühim rol oynar. Mükemmel yaratılışa sahip bu mucizevi böcekler, iki midelidir. Midenin birinde, özel bir enzimle nektarı karıştırarak bal yapar. 5 yemek kaşığı pastörize edilmemiş bal içerdiği granoya toksin sebebi ile ölümcül olabilir. Üstelik zehirlenmelerine de yol açabilir. Bazı bireylerin alerjisini tetikleyebilir.