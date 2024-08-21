Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasına haciz

Karar üzerine alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi. Burada Döşemealtı Belediye Başkanı Dal ile yapılan görüşmenin ardından makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı.