'Dört yılda bir ev değiştiriyorum' deyip takıntısını Nilperi Şahinkaya ilk kez itiraf etti
Aynen Aynen, Yasak Elma dizileriyle popülaritesini arttıran 33 yaşındaki Nilperi Şahinkaya çarpıcı itiraflarda bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda Yasak Elma dizisine veda eden Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Erşan Kuneri' ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Şahinkaya, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.
Babası büyükelçi olan Şahinkaya, babasının mesleği gereği çocukluk yıllarının dört yılda bir ülke değiştirerek geçtiğini ve Türkiye’ye temelli dönüşünün liseye başladığı zaman gerçekleştiğini anlattı.
Ünlü oyuncu, bürokrasi içerisinde geçen çocukluk yıllarına dair hatırladıklarını, "Aslında farklı ve alışılmadık bir şey olduğunu hissediyordum çocukken de. Büyük davetlerden sofralara konulan ve dışardan içeri doğru kullanılması gereken çatal bıçaklara kadar ortamın farklı olduğunu hissediyorsun bir şekilde” sözleriyle ifade etti.
Şahinkaya, çocukluk yıllarındaki sürekli yer değiştirme halinin Türkiye’ye temelli dönüşünde bir sıkıntı yaratıp yaratmadığı konusunda, "Türkiye’ye dönmeye en hazır olduğum zamanda geldiğimi hissediyorum. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım." diye konuştu.