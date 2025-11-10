BIST 10.789
|
Dört ilde paranın yarısı dövizde! Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu

Türkiye'de vatandaşların 2025 yılının ilk 9 ayında elinde bulundurduğu dövizin payı, toplam mevduatın yüzde 37'sine yakın.

BDDK verilerine göre dört ilde bulunan döviz mevduatlarının payı, yüzde 50'nin üzerinde bulunuyor. 

Peki Türkiye'de en çok döviz bulunduran ilk 10 şehir hangileri? İşte merak edilen o liste..

TÜRKİYE'DE ELİNDE EN ÇOK DÖVİZ BULUNDURAN İLLERİN LİSTESİ

49- İZMİR

Toplam Mevduat: 1 trilyon 275 milyar 48 milyon TL

Toplan Döviz Mevduatı: 445 milyar 660 milyon TL

Dövizin toplam mevduata oranı: Yüzde 34,95

40- İSTANBUL

Toplam Mevduat: 10 trilyon 522 milyar 200 milyon TL

Toplan Döviz Mevduatı: 3 trilyon 865 milyar 122 milyon TL

Dövizin toplam mevduata oranı: Yüzde 36,73

