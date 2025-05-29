Dört büyüklerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar

Bu başarı, bir Türk kulübünün Avrupa'da kazandığı ilk büyük kupa olarak kayıtlara geçmiştir. Bu dönemdeki kadro, Hagi, Popescu, Ümit Davala, Fatih Terim gibi isimlerle Türk futbolunun en unutulmaz ekiplerinden birini oluşturmuştur.