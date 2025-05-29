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Dört büyüklerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar

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Dört büyüklerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar

Türkiye'nin dört büyük futbol kulübü, tarihleri boyunca pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atmıştır. Her kulübün en parlak dönemleri, hem Türk futbolunun hem de kulüp tarihinin önemli kilometre taşlarıdır. İşte bu kulüplerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar:

Dört büyüklerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar - Resim: 1

Galatasaray – 1999-2001: Avrupa'da Tarihi Zafer

Galatasaray, 1999-2001 yılları arasında tarihi bir başarıya imza atmıştır. 

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Dört büyüklerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar - Resim: 2

17 Mayıs 2000 tarihinde Kopenhag'da Arsenal'i penaltılarla 4-1 yenerek UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, aynı yıl Süper Kupa'yı da kazanarak tarihe geçmiştir. 

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Dört büyüklerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar - Resim: 3

Bu başarı, bir Türk kulübünün Avrupa'da kazandığı ilk büyük kupa olarak kayıtlara geçmiştir. Bu dönemdeki kadro, Hagi, Popescu, Ümit Davala, Fatih Terim gibi isimlerle Türk futbolunun en unutulmaz ekiplerinden birini oluşturmuştur.

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Dört büyüklerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar - Resim: 4

Fenerbahçe – 2012-2013: Avrupa'da Yarı Final


Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 

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