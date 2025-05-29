Dört büyüklerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar
Türkiye'nin dört büyük futbol kulübü, tarihleri boyunca pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atmıştır. Her kulübün en parlak dönemleri, hem Türk futbolunun hem de kulüp tarihinin önemli kilometre taşlarıdır. İşte bu kulüplerin en başarılı oldukları yıllar ve kazandıkları kupalar:
Galatasaray – 1999-2001: Avrupa'da Tarihi Zafer
Galatasaray, 1999-2001 yılları arasında tarihi bir başarıya imza atmıştır.
17 Mayıs 2000 tarihinde Kopenhag'da Arsenal'i penaltılarla 4-1 yenerek UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, aynı yıl Süper Kupa'yı da kazanarak tarihe geçmiştir.
Bu başarı, bir Türk kulübünün Avrupa'da kazandığı ilk büyük kupa olarak kayıtlara geçmiştir. Bu dönemdeki kadro, Hagi, Popescu, Ümit Davala, Fatih Terim gibi isimlerle Türk futbolunun en unutulmaz ekiplerinden birini oluşturmuştur.
Fenerbahçe – 2012-2013: Avrupa'da Yarı Final
Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak büyük bir başarıya imza atmıştır.