Dört büyüklerden TUSAŞ saldırısı açıklaması
TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen paylaşımlarda bulundu. Dört büyük kulüp, saldırıyı kınayarak taziyelerini iletti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan art arda paylaşımlar geldi.
BEŞİKTAŞ
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
FENERBAHÇE
"Başımız sağ olsun.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
GALATASARAY
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."