Dördüncü sondaj gemisi Türkiye'ye ulaştı! İlk görev yeri Doğu Akdeniz olacak
TÜRKİYE'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu limanına ulaştı.
GÜNEY KORE'deki Okpo limanından 7 Mart'ta yola çıkan gemi sabah saatlerinde Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu limanının açığına geldi.
Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi işlemlerin ardından limana yanaşacak.
Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.
12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi işlemlerin ardından Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan dördüncü gemi olacak.