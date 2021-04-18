Dora'nın hareketi kavga çıkardı Survivor karıştı! Acun Ilıcalı müdahale etti dokunulmazlığı kim aldı?
TV8'de ekrana gelen Survivor'un son bölümünde gergin anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu ve market oyununun oynandığı Survivor'da heyecan doruk seviyeye ulaştı.
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar dokunulmazlık öncesi parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi market oyununda ödül turşu, yeşil mercimek ve salçadan oluşan paket olacak açıklandı. Ayrıca kazanan takım kişi başına ikişer sosis alma hakkı elde edecekti
Haftalardır market oyununu kazanamayan ünlüler ve galibiyet serisini korumak isteyen gönüllüler takımı zorlu parkurda kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.
Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı ilerleyen dakikalarda oyunu gönüllülere kaptırdı. Ünlülerden İsmail – Melis, gönüllülerden Steven – Ayşe parkura geldi.
Eşitlik sağlandığı için market oyunu bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında İsmail hedefi devirdi ödül ünlülerin oldu.